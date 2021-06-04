معترفاً بقيام قنواته بمماطلة المصالحة.. اللافي: المصالحة الوطنية لن تتم بسبب التحريض الإعلامي

اللافي، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، قال: “المصالحة الوطنية تحتاج إلى إجراءات، أهمها التزام الليبيين؛ مشيرا إلى أن المرحلة الحالية حساسة، وبالإمكان فتح جميع الملفات كحقوق الإنسان وتحقيق العدالة وغيرها.

أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ومدير قناة “سلام” وقناة “فبراير”، والمدير السابق لقناة “النبأ” الداعمات للتنظيمات الإرهابية والميليشيات، وليد عمار اللافي، أن المصالحة الوطنية لن تتم بسبب التحريض الإعلامي نتيجة لحالة الانقسام”، دون أن يشير لقيام قنواته بدعم تنظيمي داعش وأنصار الشريعة وشورى بنغازي الإرهابيات.

وقال: “واقعياً هناك الكثير من الإجراءات والخطوات التي تحقق المصالحة الوطنية، أبرزها التزام قطاع كبير من الليبيين. المرحلة حساسة، وبالإمكان فتح جميع الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة وجبر الضرر”، بحسب قوله.

ورأى اللافي أن “هذه الإجراءات تتطلب وجود سلطة موحدة، وهو ما تم تحقيقه، بالإضافة إلى الإرادة السياسية والوطنية لدى جميع أطراف الأزمة، والحكومة تتمسك بهذه الإرادة، لتسهم في إنجاز هذا الملف، الذي يعمل المجلس الرئاسي الآن على تحقيق أكبر تمثيل للفاعلين بالمجتمع الليبي داخل مفوضية المصالحة الوطنية”، بحسب قوله.

وحول التحديات التي تواجه السلطات الليبية الجديدة أوضح اللافي، أن “التحديات في عملية جبر الضرر، وتحقيق العدالة، على أن تكون هذه الخطوات مقرونة بدعم شعبي واسع؛ مبينا أن السلطة الحالية “قد لا تنجز” ملف المصالحة الوطنية بالكامل، لكنها تؤسس قواعد صلبة تعمل من خلالها السلطة المنتخبة القادمة على الذهاب بليبيا إلى السلام الشامل”، بحسب قوله.

وشدد على أن “الحكومة تدرك أن للإعلام دور أساسي في تهدئة الأوضاع، ولذلك أطلقت إصلاحاتها المتعلقة في جزء منها بضبط الخطاب الإعلامي، وفقاً للقواعد المهنية المعمول بها؛ موضحا أن الأداء الإعلامي في ليبيا يتأثر بالحالة السياسية”، بحسب قوله.

وقال: “كذلك يرتبط هذا الأداء بمستوى ثقة جميع الأطراف بعضها ببعض، والتحريض الإعلامي نتيجة لحالة الانقسام والحروب، وكلما ابتعدت الممارسات العدوانية للأطراف المختلفة ضد معارضيها، خفت حدة التحريض الإعلامي”، بحسب قوله.

وأكد اللافي، أن “الإعلام المحلي ليس المسبب الوحيد للأزمة الليبية، ولكنه أحد توابعها ونتائجها”؛ مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن لها أن تكون عاملاً مؤثراً في إنجاح هذه المرحلة، من خلال دعم مسارات المصالحة الوطنية والانتخابات”، بحسب قوله.

وتابع: “عندما تتوفر الإرادة الحقيقية لإرساء المصالحة بين الليبيين، لن تتمكن وسائل الإعلام من إفساد هذه العملية، ويظهر وقتها تعاون المناطق الليبية من أجل مصالح أهلها وتنمية مناطقها”، بحسب قوله.

وحول طلب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، من الرئيس الجزائري رعاية مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا، قال، “خلال السنوات الماضية، كانت الجزائر دائماً داعما لجهود السلام في ليبيا وهي لديها تجربة مصالحة وطنية مثمرة، خلال تسعينات القرن الماضي”، بحسب قوله.

واعتبر أن “الجزائر قادرة على تقديم نموذج مميز لليبيا، يبنى على جهود كل جيران الدولة، الذين اشتركوا، خلال مراحل مختلف من الأزمة الليبية، في جهود التهدئة والتسوية”، بحسب قوله.

وقال: “إن الاستحقاق الانتخابي يأتي على رأس أولويات حكومة الوحدة الوطنية”، مضيفاً: “أنه خلال جميع لقاءات عبد الحميد الدبيبة الداخلية والخارجية يؤكد على الدعم الكامل للمفوضية، وكامل احتياجات المالية والفنية ستوفر من خلال حكومة الوحدة الوطنية ولن نتأخر في تسهيل عملها”، بحسب قوله.

وأكد أن “الانقسام السياسي في البلاد، خلال الفترة الماضية، تسبب في تأخير استجلاب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19)؛ لافتا إلى أن حكومته قامت باستيراد اللقاحات من تركيا والإمارات وروسيا وبريطانيا، وتمكنت من التعامل مع مبادرة “كوفاكس” الأممية لتوفير اللقاحات”، بحسب قوله.