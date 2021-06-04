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الخفيفي: الغرياني يمارس خطاب الكراهية واستباحة الدماء وحرمات الليبيين ويجب إيقافه

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى الصحفي الليبي عبد الله محمد الخفيفي أن إيقاف الصادق الغرياني أصبح أمرًا مُلحًّا، فهو تحول لمتاجر بالدين يستغل الأحاديث والآيات ويفسرها تفسيرًا خاطئًا حسب مخططات تنظيم الإخوان، ليجعل من الشباب وقوداً للحرب.

الخفيفي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس، أوضح أن من ضمن ما تم الاتفاق عليه في حوار جنيف ولجنة الـ 75، هو نبذ خطاب الكراهية الذي ما زال مستمرًا من تيار الإخوان عبر أبواقهم المختلفة.

وطالب البعثة الأممية ولجنة الحوار السياسي الليبي بأن تضع حدًا لفتاوى الصادق الغرياني المضللة الذي يقدم نفسه رجل دين، ومن المعروف أن رجال الدين من المفترض أن يكون خطابهم موجهًا نحو المصالحة ولم الشمل، ولكن الغرياني يعتبر حالة شاذة يجب نبذها.

الخفيفي نوه إلى أنه ومنذ عشر سنوات والغرياني يمارس خطاب الكراهية وشرعنة التدخل الخارجي واستباحة الدماء وحرمات الليبيين بأوامر من تنظيم الإخوان الإرهابي.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • الغريانى وجنوده ومن ينفق عليه اول من تسعر بهم النار فهو حمار فرحان باطماع الدنيا ونسى عذاب ربنا هو ومن ينغق عليه من قطرائيل
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنّ أَوّلَ النّاسِ يُقْضَىَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتّىَ اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىَ وَجْهِهِ حَتّىَ أُلْقِيَ فِي النّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلّمَ العِلْمَ وَعَلّمَهُ وَقَرَأَ القُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلّمْتُ العِلْمَ وَعَلّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلََكِنّكَ تَعَلّمْتَ العِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِىءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىَ وَجْهِهِ حَتّىَ أُلْقِيَ فِي النّارِ، وَرَجُلٌ وَسّعَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ كُلّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إلاّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلََكِنّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىَ وَجْهِهِ، ثُمّ أُلْقِيَ فِي النّارِ». أخرجه مسلم.

    .أهل النار:
    أهل النار المخلدون في النار: الكفار والمنافقون.. والمعذبون إلى أمد: وهم بعض عصاة المؤمنين.
    قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا [64] خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا [65]} [الأحزاب: 64- 65].
    وقال الله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ [68]} [التوبة: 68].
    وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ المُجَاشِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: «… وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لاَ زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً لاَ يَبْتَغُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً، وَالخَائِنُ الَّذِي لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». وَذَكَرَ البُخْلَ أَوِ الكَذِبَ «وَالشِّنْظِيرُ الفَحَّاشُ». أخرجه مسلم.

    .صفة دخول النار:
    يساق أهل النار إلى النار سوقاً عنيفاً.. ويسحبون على وجوههم.. يدخلونها من مكان ضيق مقرنين في السلاسل.

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  • لا يتيع هذا الدجال الاعور الا الاغبياء فهو قال انه تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى !!!
    فهل يوجد مسلم عاقل يتبع اسلام معدل صهيونيا لنزع مكارم الاخلاق الاسلامية ووضع عنصرية وغل وحقد وبغضاء يهودية لتشويه صورة الاسلام وتنفير الناس منه ليقبض هذا الشيطان ثمن جريمته

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  • لم يعد هناك ادني صدي لتحريض الساقط الخرياني لدي الشباب في الداخل الليبي بل اصبح في نظرهم نبيح كلب مربوط علي قافله بالقرب منه فلا تأثير له ولا يثني القافله عن المسير نحو الهدف ثمة كلبان ربطهما الرئاسي وأخرسهما وهم قنونو ودراه ولأن امسيدهم من داخل ليبيا فسيذعنا للمربط ولكن الخرياني أمسيده من خارج ليبيا مما يجود عليه اردوغان به من ريع ودخل الكراخات التي تمثل احد اوجه الدخل القومي التركي

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