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الهلال الأحمر الليبي: نطالب الأجهزة الأمنية بالتحقيق في اختفاء مدير فرعنا بإجدابيا

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الهلال الأحمر الليبي، إنه فقد الاتصال مع مدير فرعه بمدينة إجدابيا منصور عاطي، مساء الخميس.

ودعا في بيان، اليوم الجمعة، واطلعت عليه “الساعة 24″، الأجهزة الأمنية إلى سرعة التحقيق في واقعة الاختفاء، والعمل على عودته لأهله وذويه سالماً وبشكل سريع.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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