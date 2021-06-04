الهلال الأحمر الليبي: نطالب الأجهزة الأمنية بالتحقيق في اختفاء مدير فرعنا بإجدابيا

قال الهلال الأحمر الليبي، إنه فقد الاتصال مع مدير فرعه بمدينة إجدابيا منصور عاطي، مساء الخميس.

ودعا في بيان، اليوم الجمعة، واطلعت عليه “الساعة 24″، الأجهزة الأمنية إلى سرعة التحقيق في واقعة الاختفاء، والعمل على عودته لأهله وذويه سالماً وبشكل سريع.