المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يفتتح فرعه بسبها

أخبار ليبيا24
شهدت مدينة سبها افتتاح فرع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالمنطقة الجنوبية، التابع للإدارة العامة للمجلس، واختير حي المهدية وسط المدينة ليضم المقر الأول من نوعه في المنطقة.
وحضر الإفتتاح أعضاء مجلس إدارة المجلس عبدالجواد الشين وسليمة عمر بن نزهه، ووكيل المجلس البلدي سبها بلال خالد بلال ولفيف من نشطاء المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الحقوقي والعام.
وقال عضو مجلس إدارة المجلس الوطني للحريات و حقوق الإنسان عبدالجواد الشين لأخبار ليبيا24، ان مجهودات الشباب العامل على افتتاح المكتب كانت واضحة على التجهيزات والإمكانيات التي توفرت داخل المقر، ليتمكن من تقديم خدماته بشكل أفضل لكل المواطنين، وأضاف أن المجلس سيعمل على افتتاح فروع بعدة مناطق بالجنوب، بحيث تقسم فزان لأربع مناطق هي مرزق، أوباري، سبها، والشاطئ.
من جهته أكد وكيل المجلس البلدي سبها بلال خالد بلال لأخبار ليبيا24، أن عميد وأعضاء المجلس البلدي سبها اهتموا بافتتاح فرع المجلس الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان، الذي يأملون أن يضطلع بدور كبير في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع المحلي بالجنوب، والمجلس البلدي بسبها داعم للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان حسب وصف بلال.
وفي ذات السياق قال نائب مدير فرع الحريات وحقوق الإنسان يسبها صالح حتيتة لأخبار ليبيا24، أن هذا المقر سيعمل على توثيق حالات الانتهاك لحقوق الإنسان، وسيهتم بكل القضايا التي تتعلق بانتهاك حقوق المرأة و الطفل والأشحاص ذوي الإعاقة، وقدمت الدعوة للعديد من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة والتفاعل مع مهمات المجلس في سبها، كما سيعمل المجلس على عقد شراكات مع المنظمات الحقوقية من أجل تحقيق أهداف المجلس فيما يخص ملف حقوق الإنسان.
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