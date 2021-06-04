عقيلة صالح: بالإمكان اجراء الانتخابات استنادا على مسودة الدستور الحالية

أخبار ليبيا24

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح اليوم الجمعة إن بالإمكان إجراء الانتخابات الليبية المتفق عليها في 24 ديسمبر وفقًا لمسودة الدستور الموجودة حاليًا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي في الرباط، أن مشروع الدستور عرض على مجلس النواب وقد حدد المجلس طريقة الاستفتاء عليه، لكن هناك رفض كبير على مشروع الدستور لوجود العديد من الاختلافات حوله.

وأكد أن الدستور يجب أن يحظى على الأقل بشبه اجتماع لكي يصوت عليه، مشيرًا إلى أنه ليس كالتشريعات العادية، وبالتالي فهو يستحق الدراسة أكثر والتوافق بين الليبيين.

وشدد عقيلة صالح على أن وجود مسودة الدستور تعد دستورًا في حد ذاتها، حتى تلغى أو تعدل، وبإمكان اجراء الانتخابات طبقًا لها، وبعد أن تتاح الفرصة لليبيين وتتم المصالحة وتهدأ الأمور سيكون بالإمكان إخراج دستور يرضي الجميع.

وجدد عقيلة صالح التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها وفق ما تم الاتفاق عليه.