صندوق الضمان الاجتماعي يحتفي بيومه الوطني

أخبار ليبيا 24

أحتفى صندوق الضمان الاجتماعي باليوم الوطني للصندوق الذي يصادف الأول من شهر يونيو من كل عام، وذلك تحت شعار “المرأة ودورها الفاعل والمتنامي”.

وتزامنت الاحتفالية هذا العام مع مرور 40 عامًا على قانون (13) لسنة 1980م، الذي يُعد نقلة لنضام الضمان الاجتماعي في ليبيا، وخصص هذا العام للمرأة لما تقوم به من دور فعّال في المجتمع، ومساهمتها في زيادة تحقيق برامج الحماية الاجتماعية وما تقلدته من مناصب، فأعطيت لها الأحقية في لعب دور أساسي آخر لا غنى عنه في السياسة الاجتماعية.

وقال المكتب الإعلامي للصندوق “أن الصندوق يحيي يومه الوطني منتشيا بمرور عقد على إنجازات ما كانت لتتحقق، لولا تضافر وتكاثف جهود موظفي وموظفات المؤسسة وتلاحمها مع قيادتها”.