خلال مراسم استقبال رئيس الوزراء الإسباني في طرابلس .. الفرقة الشرفية تعزف مقطوعة مرتبطة بالحرب الأهلية الإسبانية

أخبار ليبيا 24 – تقارير

قامت الفرقة الموسيقية الشرفية خلال مراسم استقبال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، في طرابلس بعزف النشيد الوطني الإسباني وألحقته بمقطوعة موسيقية ارتبطت بالحرب الأهلية الإسبانية التي تعد فترة حساسة عند الإسبان.

ويقول المصور الليبي طه الجواشي المقيم في إسبانيا، «أم زوجتي إسبانية حارب أجدادها في طرف الجمهورية الثانية خلال فترة الحرب الأهلية الإسبانية، استرسلت في الغناء المقطوعة الموسيقية، وضحكت قائلة: إنها إحدى إنشودات الحرب الأهلية».

وأشار الجواشي إلى أن المقطوعة الموسيقية عنوانها “نشيد خنادق مياريس” وهي منطقة في إمارة استورياس شمال إسبانيا، موضحا ًأن المقطوعة ألفت في عام 1934 خلال احداث الحرب، وهي ثاني أشهر انشودة كان يتغنى بها مؤيدو الجمهورية خلال وبعد الحرب.

وتابع الجواشي: «المقطوعة الصوتية لا توجد على الإنترنت مشيرا إلى أن سبب اختفائها هو الحملة التي قامت بها القوات الفاشية لاستئصال بقايا الجمهورية في إسبانيا حتي بعد انتهاء الحرب، حيث تمت مطاردة الجمهوريين والشيوعيين في وقتلهم أو تهجيرهم، وامتدت الحملة إلي طمس الهوية الجمهورية ومن ضمنها منع وإتلاف كل الأعمال الفنية والوثائق التي تمجد العهد الجمهوري، وقد يكون اختفاء هذه القطعة الموسيقية بنسختها الاصلية يعود لهذه الحملة الفاشية».

هذا، ولم يتسنى للوكالة التحقق من صحة المعلومات الواردة.

والجدير بالذكر أن الحرب الأهلية الأسبانية هي أكثر الفترات الأسبانية حساسية لدى الشعب الأسباني، لارتباطها بأحداث دموية بائسة، وتعد المقطوعة التي عزفتها الفرقة الموسيقية الشرفية مرتبطة بفترة الحرب الأهلية في إسبانيا والتي انتهت بانتصار فرانشيسكو فرانكو المدعوم من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وسحقت فيها الجمهورية الإسبانية.

ويعد النشيد الوطني الإسباني هو الرسمي منذ القرن الثامن عشر باستثناء فترات قليلة تم فيها اعتماد أناشيد أخرى منها فترة الجمهورية الثانية التي أطاح بها فرانشيسكو فرانكو بعد حصار جوي لحقه تعاون ألمانيا النازية وإيطالية الفاشية والتي نقلت فيه القوات المتمردة في محمية المغرب إلى إسبانيا وتقدر بخمسين الف جندي مما تسبب باندلاع حرب أهلية استمرت إلى 1939 والتي انتهت بانتصار الفاشية بعد سحق الجمهورية الإسبانية.

وبلغ عدد ضحايا الحرب الأهلية في إسبانيا حوالي مليون إنسان والتي انتهت بانتصار الجنرال فرانشيسكو فرانكو بمساعدة أساسيه من هتلر وموسوليني وحكم إسبانيا حكما ديكتاتوريا حتي وفاته عام 1975 وقد كان عمره آن ذاك 83 عاما أي أنه حكم ستة وثلاثين عاماً متواصلة في حكم مطلق.

يشار إلى أن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، وصل إلى طرابلس، الخميس، لبحث إعادة فتح السفارة وملفات الهجرة والتعاون.