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شباب الزويتينة يطالبون الشركات النفطية بتوظيفهم والاعتناء بالبنية التحتية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر شباب منطقة الزويتينة بيانا طالبوا فيه الشركات التفطية الموجودة بالمنطقة بتحسين الوضع المعيشي وتوظيف الشباب والاعتناء بالبنية التحتية للمنطقة أسوة ببقية المناطق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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