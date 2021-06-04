شباب الزويتينة يطالبون الشركات النفطية بتوظيفهم والاعتناء بالبنية التحتية

أصدر شباب منطقة الزويتينة بيانا طالبوا فيه الشركات التفطية الموجودة بالمنطقة بتحسين الوضع المعيشي وتوظيف الشباب والاعتناء بالبنية التحتية للمنطقة أسوة ببقية المناطق.
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قناة ليبيا
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