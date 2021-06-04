نقابة الأطباء تدعو إلى إغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات

قالت النقابة العامة لأطباء ليبيا، إن النقابات الفرعية هي التي تعلن أي إضراب وأهدافه، وليس إدارة المستشفى أو أحد أقسامه، وأن كل من يعتقد أنه يملك قرار الإضراب فهو مخطئ.

وأوضحت النقابة، في بيان لها عبر صفحة فيسبوك، أن “مفهوم العصيان أو الإضراب هو تعبير غضب ضد الحكومة بسبب أي قرار أو تقصير أو اهمال الخ الخ”.

ودعت النقابة العامة لأطباء ليبيا، إلى إغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية منذ يوم الأحد القادم 6-6 ولمدة أسبوع .

وطالبت النقابة من جميع الأطباء والمهن الطبية المساعدة الالتزام بالإضراب والتعليمات وعدم الاستماع لما تروج له بعض إدارة المستشفيات الخائفة علي مناصبها.