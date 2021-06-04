عقيلة صالح يعلن تشكيل لجنة دولية لاختيار المناصب السيادية في ليبيا

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الجمعة بالرباط، عن تشكيل لجنة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية المملكة المغربية، من أجل اختيار المناصب السيادية في ليبيا.

وأوضح عقيلة صالح، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، أن «حوارات بوزنيقة» شهدت الاتفاق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، حول كيفية اختيار المناصب السيادية ولا دخل لرئيسي المجلسين فيها.

ونفى عقيلة صحة الأنباء التي راجت حول انطلاق جولة محادثات ليبية-ليبية جديدة في المغرب، مضيفا أنه لا يوجد لقاء مرتب للقاء يجمعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي يقوم بزيارة كذلك إلى المغرب في الوقت نفسه.

وشدد صالح التزامه بمخرجات برلين الأول ومخرجات اتفاق الصخيرات، مضيفا «لكن الحقيقة أن الطرف الآخر لم يلتزم، ولم ينفذ هذه المخرجات»، مضيفا أن «مجلس النواب يلتزم بالمخرجات الدولية بما يحفظ سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها».

رئيس مجلس النواب المغربي: سنظل «رهن إشارة» الشعب الليبي

وجدد رئيس مجلس النواب، تأكيده على ضرورة خروج القوات الأجنبية من بلاده وطرد المرتزقة والمليشيات وإقامة انتخابات، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين الثاني سيكون في هذا الاتجاه.

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