رئيس البرلماني المغربي: سنواصل دعمنا المحايد تجاه الأطراف الليبية

أكد رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، أن “ما توصل إليه حتى الآن أشقائنا الليبيون كان تجسيدا حقيقيا لإرادة شعب له رصيده التاريخي، وتجربته العميقة، ورأسماله السياسي والاجتماعي والثقافي والإنساني”.

وأوضح المالكي، أن دور المملكة المغربية والملك محمد السادس “الداعم والصادق والنزيه والمحايد تجاه الأطراف الليبية الشقيقة كلها، وذلك في تمهيد الطريق ومد الجسور وتجميع الرؤى و الإرادات”، بحسب ما نقلته الصحيفة المغربية “هسبريس”.

وأضاف رئيس مجلس النواب المغربي، “لقد أصبح للجغرافيا المغربية حضور في الذاكرة السياسية والتاريخية والإعلامية المعاصرة للأشقاء في ليبيا وفي المعجم السياسي الأممي. وما أظن أن الليبيين والليبيات بالخصوص سينسون يوما أمكنة مغربية مثل الصخيرات وبوزنيقة والرباط وطنجة، التي كانت أمكنة للحوار والتفاوض وتقريب وجهات النظر الليبية-الليبية”.

ولفت المالكي، إلى أن أن المغرب لا يتدخل ولا يملي ولا يتلاعب في الشأن الليبي، و”إنما سهل التلاقي والتقارب والبحث عن مسارات الحل، والسعي إلى إيجاد الحلول والصيغ الملائمة لصناعة المستقبل الليبي؛ وفي مقدمتها وقف الاقتتال بين الأشقاء وحقن الدماء، وإخراج القوى الأجنبية بكل أصنافها وأنواعها من البلاد، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحظى بقبول ورضا الليبيين جميعا”.

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