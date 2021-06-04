وزير الشئون الاقتصادية: وزارة النفط ستضع خطط النهوض بالقطاع

قال الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشئون الاقتصادية الليبية، أن الهدف الرئيسي من استحداث حكومة الوحدة الوطنية وزارة خاصة بالنفط لإدارة وتنمية قطاع النفط والغاز من أجل وضع الإستراتيجيات والسياسات والخطط العامة اللازمة للنهوض بهذا القطاع الهام بالنسبة للشعب الليبي.

وأضاف خلال حواره مع «بوابة أخبار اليوم» المصرية، أن الوزارة ستعمل على تنظيم وتنسيق وتنفيذ عملية الرقابة على النفط، وإجراء الدراسات الفنية المتعلقة بالنفط والغاز ووضع السياسات المرتبطة بتسويق وتصدير النفط الخام والغاز.

وتابع أنه سيكون من مهام الوزارة أيضًا تحديث البنية التحتية لقطاع النفط والتفاوض مع الدول في إطار إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة باستكشاف النفط بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد المتخصصة في مجال نشاطها.