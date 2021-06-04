ليبيا

المغرب – وكالات |

04 June, 2021

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الجمعة، إنه لم يلتق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالعاصمة المغربية الرباط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، بثه التلفزيون المغربي.

وأوضح صالح: “لم يكن مرتبا انعقاد لقاء مع المشري في المغرب، وإن التقينا سيكون في ليبيا”.

وأضاف: “مجلس النواب أعد الملفات اللازمة بشأن المناصب السيادية وأرسلها للمجلس الأعلى، وينتظر الرد بشأن تسمية رؤساء المناصب مثل محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة وغيرها”.

ويتواجد كل من صالح والمشري في المغرب، منذ الخميس، سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستوري