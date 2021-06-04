بعد إعلانها عن الإضراب.. النقابة العامة لأطباء ليبيا: حقوقنا لا تتجزأ

أكدت النقابة العامة لأطباء ليبيا، على أن قطاع الصحة لايتجزأ، وأن جميع عناصره مكملة لبعضها البعض، وأن الرقي به يستوجب التنظيم الإداري والهيكلة الصحيحة واعتماد معدلات أداء موحدة، إضافة لتوفير الإمكانيات وتهيئة المناخ الوظيفي، وأن هذه العملية تقوم على العناصر الطبية والعناصر التسييرية التي يستوجب نجاح العمل منحها حقها في الاحترام، وحقوقها المادية والمعنوية.

وطالبت النقابة، بحقوق الطبيب الليبي، وأنها تدرك أن حقه لا يتجزأ عن حقوق جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة وكذلك الإدارية والتسييرية ودعت الجميع للتكاتف وتوحيد الجهود من أجل إصلاح القطاع الذي يجمعنا.

وذكّرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، أن حقوقها الوظيفية ركيزة من ركائز إصلاحه.

وفي وقت سابق، أعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا، أن النقابات الفرعية هي تعلن عن الإضراب وأهدافه، لا إدارة المستشفى أو أحد أقسامه، وأن كل من يعتقد أنه يملك قرار الإضراب فهو مخطئ.

وأوضحت النقابة، أن “مفهوم العصيان أو الإضراب هو تعبير غضب ضد الحكومة بسبب أي قرار أو تقصير أو اهمال الخ الخ”.

ودعت النقابة العامة لأطباء ليبيا، بإغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية منذ يوم الأحد القادم 6-6 و لمدة أسبوع .

وطالبت النقابة من جميع الأطباء والمهن الطبية المساعدة الالتزام بالإضراب والتعليمات وعدم الاستماع لما تروج له بعض إدارة المستشفيات الخائفة علي مناصبها.

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