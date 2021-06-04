الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي تطالب بالتحقيق في واقعة اختفاء منصور عاطي

أهابت الأمانة العامة للهلال الأحمر فرع اجدابيا، بكافة الأجهزة الأمنية لاتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة اختفاء مدير الفرع منصور محمود عاطي.

وأدانت الأمانة في بيان لها، ما حصل مع مدير الفرع وانقطاع الاتصال به.

وفُقِد الاتصال برئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع اجدابيا، ورئيس مفوضية المجتمع المدني اجدابيا، منصور عاطي، منذ مساء أمس الخميس، بصورةٍ مفاجئةٍ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن آخر مكان تمت مشاهدة “منصور” فيه، هو بالقرب من محل “أوربت”، ومفترق شارع طرابلس بمدينة اجدابيا.

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