فتحي باشاغا: أسقطنا نظام ديكتاتوري في 2011 ولن نقبل بآخر

قال فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، إنه يرفض تولي ما سماه نظام ديكتاتوري مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى.

وقال فتحي باشاغا، في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا: “نحن نتذكر أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية، وكذلك الجرحى الذين لا يزالون يعانون في مستشفيات ليبيا وخارجها” على حد قوله.

وواصل وزير داخلية حكومة الوفاق المنتهية ولايتها: “هؤلاء الجرحى قدموا أجسادهم فداء قضية دفاع عن قيم ومباديء، وأتمنى لهم الشفاء العاجل، وقد ضحينا في 2011 من أجل إسقاط نظام ديكتاتوري ولن نقبل بعودة نظام ديكتاتوري آخر، سواء بشكل عسكري أو أيديولوجي أو بأي شكل آخر” وفق قوله.