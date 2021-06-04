صحفيون وإعلاميون ونشطاء يدينون اختطاف مدير «الهلال الأحمر» في أجدابيا

دان صحفيون وإعلاميون ونشطاء المجتمع المدني في إجدابيا، اختطاف الناشط والصحفي ومدير فرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطي، مؤكدين أن «هذه الجريمة البشعة» لا تمثل إلا فاعليها المتجردين من الإنسانية وتندرج تحت الجرائم الدولية.

وأوضح الصحفيون والإعلاميون والنشطاء في بيان اليوم، أن الاختطاف والإخفاء القسري جريمة يدينها الدين والعرف والأعراف المحلية والدولية.

ودعا البيان كافة الأجهزة الأمنية بمدينة إجدابيا لتحمل مسؤولياتها «تجاه هذه الجريمة والتحقيق فيها والكشف عن هوية خاطفي الزميل منصور».

وأكد الموقعون على البيان، أنه «في حال لم يتم ذلك خلال 72 ساعة ستكون هنالك مظاهرة أمام مديرية أمن اجدابيا بعد غد الأحد»، مطالبين المدعي العام بالتدخل في قضايا الاختطاف والإخفاء القسري في اجدابيا.

جمعية الهلال الأحمر الليبي تدين وتستنكر إخفاء مدير الفرع في أجدابيا

واختفى مدير فرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطي، مساء أمس الخميس، بالقرب من مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة، على ما أعلن أحد أصدقائه المقربين.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن أهل عاطي وأصدقاءه واصلوا الاتصال به هاتفيا من صلاة المغرب أمس إلى اليوم دون أي استجابة منه.

وعثر على سيارة عاطي بالقرب من مقر عمله في إدارة فرع الهلال الأحمر أجدابيا دون العثور عليه أو معرفة الأسباب التي أدت إلى اختفائه، فيما تواصل والده مع أقاربهم والجهات الأمنية والعيادات والمستشفيات للتأكد من سلامة نجله، على ما نقل المصدر عن ابن خالة منصور عاطي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا