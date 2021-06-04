البعثة الأممية قلقة من اعتقال رئيس لجنة انتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار

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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة عن قلقها إزاء اعتقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الاخيار حسن الفغل.

وأوضحت أن اعتقال الفغل منذ 19 مايو يعد انتهاكاً للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية ويشكل تهديدًا خطيرًا للاستقلال المؤسسي للجنة.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن هذا الاعتقال يعرقل ولاية اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإدارة وتنظيم والإشراف على العمليات الانتخابية المحلية في ليبيا.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا النيابة العامة لإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في هذا الأمر.