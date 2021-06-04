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بعثة الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء اعتقال “حسن الفغل”

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال حسن الفغل، رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الاخيار، وموظف لدى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وأوضح بيان للبعثة، إن احتجاز الفغل منذ 19 مايو يعد انتهاكاً للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية ويشكل تهديدًا خطيرًا للاستقلال المؤسسي للجنة، مما يعرقل ولايتها لإدارة وتنظيم والإشراف على العمليات الانتخابية المحلية في ليبيا.

ودعت البعثة، النيابة العامة لإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في هذا الأمر.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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