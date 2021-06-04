نادي التحدي:  منذ إنطلاق الدوري يستمر تهميش فريقنا من قبل الإدارة المركزية لقناة ليبيا الرياضية

أوضحت إدارة نادي التحدي، اليوم الجمعة، أنه منذ إنطلاق الدوري، مرحلة الذهاب، وإلى الآن بداية مرحلة الإياب يستمر تهميش فريقنا من قبل الإدارة المركزية لقناة ليبيا الرياضية، و تتغاضى عن نقل مبارايات الفريق عبر شاشتها في عدة مرات.

النادي، وفي بيان صحفي، قال: “في مباراة اليوم رغم تواجد مكتب لقناة ليبيا الرياضية في مدينة المرج أو فرع للقناة في المدينة، إلا أن الإدارة العامة للقناة تجاهلت مباراة الفريق و لم تنقلها على الهواء مباشرة، في حادثة تدل على التهميش و التقصير من قبل إدارة القناة تجاه نادينا و فريقنا”.

ودعت الإدارة، إدارة ليبيا الرياضية بأن تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، و أن تكفل حق الجماهير في متابعة مبارايات فرقها عبر الشاشة، و ذلك لأن القناة ملزمة بذلك، حيث أن القناة قد تحصلت على حقوق بث مباريات الدوري لكرة القدم”.

وحذرت الإدارة أنه في حال تكرر التهميش و التقصير تجاه مبارايات الفريق، فإنها ستتخذ إجراءات رادعة وسترفع الأمر إلى الجهات ذات الإختصاص لمحاسبة المقصرين.

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