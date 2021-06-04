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نادي التحدي:  منذ إنطلاق الدوري يستمر تهميش فريقنا من قبل الإدارة المركزية لقناة ليبيا الرياضية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضحت إدارة نادي التحدي، اليوم الجمعة، أنه منذ إنطلاق الدوري، مرحلة الذهاب، وإلى الآن بداية مرحلة الإياب يستمر تهميش فريقنا من قبل الإدارة المركزية لقناة ليبيا الرياضية، و تتغاضى عن نقل مبارايات الفريق عبر شاشتها في عدة مرات.
النادي، وفي بيان صحفي، قال: “في مباراة اليوم رغم تواجد مكتب لقناة ليبيا الرياضية في مدينة المرج أو فرع للقناة في المدينة، إلا أن الإدارة العامة للقناة تجاهلت مباراة الفريق و لم تنقلها على الهواء مباشرة، في حادثة تدل على التهميش و التقصير من قبل إدارة القناة تجاه نادينا و فريقنا”.
ودعت الإدارة، إدارة ليبيا الرياضية بأن تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، و أن تكفل حق الجماهير في متابعة مبارايات فرقها عبر الشاشة، و ذلك لأن القناة ملزمة بذلك، حيث أن القناة قد تحصلت على حقوق بث مباريات الدوري لكرة القدم”.
وحذرت الإدارة أنه في حال تكرر التهميش و التقصير تجاه مبارايات الفريق، فإنها ستتخذ إجراءات رادعة وسترفع الأمر إلى الجهات ذات الإختصاص لمحاسبة المقصرين.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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