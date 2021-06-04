صنع الله: «الوطنية للنفط» ملك لجميع الليبيين ومستمرون فى الدعم

التقى المهندس مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة الوطنية للنفط وفدا من مجلس أعيان ومشائخ من مدينة الزنتان بحضور مختار عبدالدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وضم وفد مدينة الزنتان كلا من: محمد الناجح، علي الشايبي، جويد محمد، ادريس الطاروس، حسن ابوعكة، الدكتور عبدالناصر امحمد، وحسن الشايبي.

ورحب المهندس مصطفى صنع الله بالحضور شاكرا دور الأعيان والمشائخ بالزنتان في حلحلة المشاكل التي تحدث من حين الى أخر واشاد بدورهم والخيرين في مدينة الزنتان في ضمان تدفق النفط وسلامة الخطوط النفطية وتغليب مصلحة الوطن.

وأشاد الوفد بدور المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة التنمية المستدامة في حلحلة العديد من المشاكل داخل بلدية الزنتان في إطار برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات مطالبين المؤسسة بالنظر في امكانية دعم النشاط الرعوي بمنطقة الحمادة الحمراء التي تحوي العديد من المواقع والآبار النفطية المنتجة.

وأضافوا أن شح الأمطار هذا العام وضع الرعاة في ظروف صعبة جدا يحتاجون فيها إلى الدعم ضمن إطار مبدأ حسن الجوار الذي تنتهجه المؤسسة الوطنية للنفط، واشاروا الى سد الشياب بمنطقة الحمادة وما يشكله من أهمية بالنسبة للرعاة وكذلك الحياة البرية في المنطقة ، وبأن هذا السد الذي تم بناءه خلال فترة الثمانينات يحتاج الان الى بعض اعمال الصيانة العاجلة لكي يستمر في توفير المياه عصب الحياة وحجز مياه الامطار للاستخدام الرعوي الذي يعتبر النشاط الرئيسي لسكان المنطقة .

وأوضح “صنع الله” أن المؤسسة الوطنية للنفط مستمرة في دعمها ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية وقامت بالعديد من الأعمال ونفذت العديد من المشاريع والبرامج في اغلب مناطق الجبل ومن ضمنها بلدية الزنتان وكان ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ومن بينها حفر الابار الجوفية وتوفيرالمضخات والأنابيب وبناء الخزانات ، وذلك لحل مشكلة نقص مياه الشرب.

واختتم قائلاً: إن المؤسسة الوطنية للنفط ملك لجميع الليبيين وفي ظل توفر الظروف المناسبة ستستمر المؤسسة في تقديم دعمها لأحداث التنمية المكانية في اغلب المناطق القريبة من مناطق عملياتنا.