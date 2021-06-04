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الحبيب الأمين: لا يجب أن ننسى توجيه التحية لـ”ثوار بنغازي” لصدهم “العدوان” على طرابلس

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، إن: “الحرب التي شنها خليفة حفتر على طرابلس، ليست جهوية، وإن كانت الجغرافيا تشبهها بذلك” وفق قوله.

أضاف سفير ليبيا الأسبق لدى مالطا، في حوار مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – ورصدتها “الساعة 24” اليوم الجمعة، قائلًا: “لا يجب أن ننسى تقديم التحية لثوار بنغازي الذين قاموا استبداده في المنطقة الشرقية ثم قاوموه في المنطقة الغربية بعد ذلك” وفق تعبيره.

وواصل الحبيب الأمين قائلًا: “هذه حرب الاستبداد لفرض نظام جنرال إنقلابي متمرد، وقد استفاد من الإخفاقات السياسية والأمنية والخدمية للحكومات السابقة، وقد أطلق حملة للسيطرة على العاصمة بمواصفات الإنقلابات الكلاسيكية” وفق وصفه.

وأردف الحبيب الأمين قائلًا: “السلطة الحالية لا ترتبط بفبراير، وهي مجموعة من الموظفين، وآخرين من النظام السابق، ومن يعتقد أنه يمكن التعويل عليها في تحقيق الدولة المدنية هو واهم، والدليل هو وجود رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أبو ظبي التي دعمت حفتر” على حد زعمه.

واختتم وزير الثقافة الأسبق بقوله: “صحيح انتصرنا وصمدنا لكن هناك آثار يجب العمل على إزالتها، حتى أن المهزوم ترك آثاراً في المشهد السياسي” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اغلب المستفيد من اسقاد الناتو للقذافي شباب لا قاتلوا ولا ساعدوا المقاتلين وكانوا في ساحة المحمكه هم الوحيد ترا عندك سبسي ياشاب وبعد سقوط النظام ركبوا الموجه وقالوا نحن من اسقط القذافي والصحيح يوم كانت المعارك تدور في البريقه كان هؤلاء مجتمعين في ساحة المحكمه والمار من جنبهم يقولون له ترا ياشاب عندك سبسي واليوم حول من طريقهم ثوار ومسؤولين سفراء ووزراء والقادم اعظم

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