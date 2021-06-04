لجنة حقوق الإنسان تدين خطف المدير الهلال الأحمر في أجدابيا

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة خطف الناشط والصحفي ومدير فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطى، مستنكرة تزايد ظاهرة «الاعتقال التعسفي» و«الاختطاف» التي تطال العاملين في ميدان العمل الإنساني والمجتمع المدني، وانتهاك حق حرية الرأي والتعبير.

وطالبت مكتب المحامي العام بنغازي ومديرية أمن أجدابيا بفتح تحقيق شامل في الواقعة، والتدخل العاجل للكشف عن مصيره وبذل الجهود لمعرفة مصيره، وإطلاقه فورا، محملة الخاطفين مسؤولية سلامته، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وحثت السلطات المختصة باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في ميدان العمل الإنساني والمجتمع المدني، وسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق النشطاء المدنيين، كما حملت السلطات المختصة أيضا مسؤوليتها القانونية والوطنية والإنسانية للإيفاء بالتزاماتها تجاه حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.

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وأمس الخميس، اختفى عاطي حينما كان موجودا قرب مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة، حسب أحد أصدقائه المقربين.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن أهل عاطي وأصدقاءه واصلوا الاتصال به هاتفيا من صلاة المغرب أمس إلى اليوم دون أي استجابة منه.

وعثر على سيارة عاطي بالقرب من مقر عمله في إدارة فرع الهلال الأحمر أجدابيا دون العثور عليه أو معرفة الأسباب التي أدت إلى اختفائه، فيما تواصل والده مع أقاربهم والجهات الأمنية والعيادات والمستشفيات للتأكد من سلامة نجله، على ما نقل المصدر عن ابن خالة منصور عاطي.

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