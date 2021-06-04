صحيفة إسبانية: ليبيا بلد يجلس على كنز

وصفت صحيفة “الباييس” الاسبانية زيارة رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، للعاصمة الليبية، طرابلس، بالمهمة اقتصاديا لاسبانيا، وأنها تأتي في أولوية أجندات الخارجية بعد الجائحة ، والتي ستشمل ايضا بلدان في امريكا اللاتينية.

ووصفت الصحيفة الاسبانية، الوضع الاقتصادي في ليبيا، بالمهم والواعد، ونقلت عن مصدر متخصص، ان: “ليبيا بلد يجلس على كنز”، ولعل هذا ما دفع سانشيز الى زيارتها رفقة وزير الخارجية الاسبانية لايا، في عز الأزمة الديبلوماسية مع المغرب.

وأشارت” الباييس”، إلى أن هدف الزيارة اقتصادي بحت، اذ رافق سانشيز مجموعة من مدراء كبريات الشركات الاسبانية، منها شركات كانت تعمل في ليبيا، ويسعى رئيس الحكومة الإسبانية الى ضمان نصيب شركات بلاده في كعكة اعادة اعمار ليبيا، البلد الذي وصفه المقال بأنه سيكون من أكثر البلدان نموا بعد التوصل إلى حل أزمته السياسية، ومعالجة مشكلة المليشيات المسلحة.

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