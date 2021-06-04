الشح: منذ 7 سنوات ليبيا تواجه محاولة إرجاعها للنظام الشمولي

قال مستشار مجلس الدولة الاستشاري السابق، أشرف الشح، إنه: “منذ 7 سنوات ليبيا تواجه محاولة إرجاعها للنظام الشمولي، وإنهاء الثورة فيها، وللأسف ذلك من قبل دول خارجية وأذرع داخلية، وقد واجهنا تمرداً من (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر، وحكومة سميت بالوفاق، وقد كانت قيادة سياسية مهترئة وسببت هذا العدوان”، على حد قوله.

وواصل الشح في حوار مع قناة “ليبيا الأحرار” الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا، اليوم الجمعة، قائلًا: “ومع ذلك انتصر الأبطال في الميدان ممن فزعوا يوم 4 أبريل ولولاهم لما بقيت هذه السلطة التي جاءت بـ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر إلى طرابلس بأفعالها، ولم تتعظ بما سبق، فكيف تثق فيمن ارتكب الجرائم، وعلى المجلس الرئاسي الحالي عدم الثقة في طرف أقام عرضا عسكريا، بل يجب وضع حد لهذا كله كي لا تتكرر المآسي”، على حد قوله.

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