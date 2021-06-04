الأمين: لا يجب أن ننسى توجيه التحية لـ”ثوار بنغازي” لصدهم “العدوان”

قال وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، إن: “الحرب التي شنها (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر على طرابلس، ليست جهوية، وإن كانت الجغرافيا تشبهها بذلك”، وفق قوله.

سفير ليبيا الأسبق لدى مالطا، في حوار مع قناة “ليبيا الأحرار” الذراع الإعلامية للإخوان في ليبيا، اليوم الجمعة، زعم قائلًا: “لا يجب أن ننسى تقديم التحية لمن أسماهم بـ “ثوار بنغازي” (الميليشيات والإرهابيين) الذين قاموا استبداده في المنطقة الشرقية ثم قاوموه في المنطقة الغربية بعد ذلك”، وفق تعبيره.

وواصل: “هذه حرب الاستبداد لفرض نظام “جنرال إنقلابي متمرد”، وقد استفاد من الإخفاقات السياسية والأمنية والخدمية للحكومات السابقة، وقد أطلق حملة للسيطرة على العاصمة بمواصفات الإنقلابات الكلاسيكية”، وفق وصفه.

وأردف قائلًا: “السلطة الحالية لا ترتبط بفبراير، وهي مجموعة من الموظفين، وآخرين من النظام السابق، ومن يعتقد أنه يمكن التعويل عليها في تحقيق الدولة المدنية هو واهم، والدليل هو وجود رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أبو ظبي التي دعمت (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر”، على حد زعمه.

واختتم وزير الثقافة الأسبق بقوله: “صحيح انتصرنا وصمدنا لكن هناك آثار يجب العمل على إزالتها، حتى أن المهزوم ترك آثاراً في المشهد السياسي”، على حد تعبيره.

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