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البعثة الأممية: «اعتقال الفغل» انتهاك للقوانين وتهديد خطير لاستقلال لجنة الانتخابات البلدية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اعتقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار، حسن الفغل، انتهاكا للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، ويشكل تهديدًا خطيرًا للاستقلال المؤسسي للجنة المركزية للانتخابات البلدية الذي يعمل بها موظفا.

وحسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قلقها إزاء ما وصفته بـ«اعتقال الفغل»، داعية النيابة العامة إلى إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف حول الأمر.

وأوضحت أن «احتجاز» الفغل منذ 19 مايو الماضي يعرقل ولاية اللجنة لإدارة وتنظيم والإشراف على العمليات الانتخابية المحلية في ليبيا.

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البعثة الأممية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يجب ان تعلموا ان هناك الكثير من أعمال القتل والخطف والابتزاز ستتكرر ، ما لم تنزعوا السلاح من المليشيات ولو بالقوة ، أما مجرد التصريح بالتنديد بهذه الافعال فإنه لا يسمن ولا يغني من جوع .

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