البعثة الأممية: «اعتقال الفغل» انتهاك للقوانين وتهديد خطير لاستقلال لجنة الانتخابات البلدية

اعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اعتقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار، حسن الفغل، انتهاكا للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، ويشكل تهديدًا خطيرًا للاستقلال المؤسسي للجنة المركزية للانتخابات البلدية الذي يعمل بها موظفا.

وحسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قلقها إزاء ما وصفته بـ«اعتقال الفغل»، داعية النيابة العامة إلى إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف حول الأمر.

وأوضحت أن «احتجاز» الفغل منذ 19 مايو الماضي يعرقل ولاية اللجنة لإدارة وتنظيم والإشراف على العمليات الانتخابية المحلية في ليبيا.