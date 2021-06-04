القابضة للاتصالات تستكمل القوائم المالية المجمعة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة

عُقد بمقر الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بمدينة طرابلس اجتماعاً لقفل الميزانيات الختامية للشركة برئاسة رافع الشاوش مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة، ورجب بن رجب المدير العام للشركة القابضة.

وحضر الاجتماع محمد زربية مدير إدارة الرقابة المالية على الشركات بالديوان، ومصطفي المزوغي مدير الإدارة المالية بالشركة القابضة، وخالد زغينين مدير المكتب القانوني بالشركة القابضة وبحضور مدراء الإدارات المالية بالشركات التابعة.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن الاجتماع عُقد بعد التنسيق المسبق بين الشركة القابضة وديوان المحاسبة وفي ظل التوجيهات الدائمة من الديوان بضرورة الانتهاء من إقفال الحسابات الختامية للشركة القابضة والشركات التابعة لها وتقديمها للإدارات المختصة بالديوان وذلك عملا بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للشركة القابضة في اجتماعها الأول لسنة 2021 والذي وجهت فيه مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من اعداد القوائم المالية الموحدة (المجمعة).

وفي الختام خلُص الاجتماع إلى وضع آلية تكاملية لاستكمال اعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة القابضة للاتصالات وشركاتها التابعة مع نهاية العام الحالي 2021 بالتنسيق الدائم والمباشر بين الشركة والإدارات المختصة بديوان المحاسبة.

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