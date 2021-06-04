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«المشري» يبحث مع وزير الخارجية المغربي سبل نجاح الانتخابات

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناقش رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سبل إنجاح الانتخابات في موعدها المحدد والعلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء الذي عقد اليوم الجمعة في الرباط حضره مقرر المجلس الاستشاري سعيد كلا، وعضو المجلس، أحمد الشريف، والقائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية.

ووصل المشري أمس الخميس إلى الرباط بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والتقى المشري فور وصوله رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماس.

وقال المشري لوسائل الإعلام المغربية والعربية إن زيارته، تأتي تلبية لدعوة رسمية من المملكة المغربية، مشيدا بدورها في رعاية مسارات الحوارات، ودعمها المستمر للشعب الليبي، ووقوفها إلى جانبه.

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المشري وزير الخارجية المغربي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • أيش يفهم خانب المخزي في السياسه والاقتصاد حتي يناقش مع الوزير المغربي سبل انجاح الانتخابات ماستتم مناقشته هو فوق قدرة فهم وادراك خانب المسجي فكل مؤهل غسيل دماغ من الأخوان فالاخوان يستغلوا من لا يفقه شئ ليجندوه فلو أنه فقه وفطن ما استطاعوا تجنيده

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