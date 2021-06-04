ماذا تعرف عن منصور عاطي الناشط المختطف في إجدابيا ؟

استنكر إعلاميون ومثقفون وناشطون ليبيون حادثة الإخفاء القسري للناشط والإعلامي منصور عاطي المغربي منذ أمس الخميس، ودعوا الى ضرورة الإسراع بالإفراج عنه في أقرب وقت ممكن.

ومنصور عاطي المغربي من أبناء مدينة إجدابيا، حيث ولد وترعرع ودرس بمدرسة الشهيد حسن البراني الإبتدائية

حاصل على ديبلوم عالي برمجة الحاسوب،

متطوع بالهلال الأحمر الليبي منذ عام 2002، وعمل كاتباً وصحفياً بصحيفة الفجر الجديد وصحيفة أخبار إجدابيا بالهيئة العامة للصحافة بليبيا. وبالإضافة إلى ذلك، عمل مصوراً فوتغرافياً، وكاتباً بموقع الإجدابي الإلكتروني.

يعمل مدرباً في الإسعاف الأولي المجتمعي بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، وهو أحد المسيرين بمشروع لتغيير السلوك بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ممثل ليبيا في الاجتماع التشاوري لجمعيات الهلال الأحمر بشمال إفريقيا حول التوعية في مجال الحوادث المرورية،

مسؤول الإعلام والتوعية بالهلال الأحمر الليبي/ فرع إجدابيا الى أن مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع اجدابيا

عضو اللجنة المحلية لمكافحة الإيدز بمدينة إجدابيا،

عضو الفريق الوطني للإنقاذ البحري. وحصل على دييلوم من البورد الأمريكي للتنمية البشرية.

مشارك بدورة فن الاتصال NLP البرمجة اللغوية العصبية والتواصل بالمركز المتقدم لتنمية القدرات الفنية. ويعمل كاتباً وصحفياً بصحيفة الفجر الجديد وصحيفة أخبار إجدابيا بالهيئة العامة للصحافة بليبيا. وبالإضافة إلى ذلك، فيعمل مصوراً فوتغرافياً، وكاتباً بموقع الإجدابي الإلكتروني.

منتج الجزء الثالث من مسلسل شط الحرية

رئيس مكتب مفوضية المجتمع المدني اجدابيا في ظروف غامضة باجدابيا.