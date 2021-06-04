بلدية طرابلس: إمهال المخالفين بالتعدى على الفضاء العام أسبوع لإزالة التجاوزات

أهابت بلدية طرابلس المركز، بمستغلي الفضاء العام داخل الحدود الإدارية للبلدية، مشددة على ضرورة العمل على إزالة المخالفات في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذا الإعلان.

ودعت البلدية، في إعلان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” مستغلي المساحات المتمثلة في مدن الملاهي وتأجير المقاعد الخشبية والبلاستيكية على الأرصفة والمسطحات الخضراء والحدائق الكائنة بطريق الشط وحديقة الشط العليا وحديقة ميدان الشهداء وكافة الحدائق الواقعة داخل النطاق الجغرافي بالبلدية إلى سرعة العمل على إزالتها والتقيد بما جاء في هذا الإعلان.

وأكدت البلدية، إنها ستقوم بالتعاون مع الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي وشركة الخدمات العامة بإزالة المخالفات ومصادرتها في حالة عدم التقيد والالتزام من قبل مستغلي هذه المساحات.