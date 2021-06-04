«الوطنية للحقوق»: نطالب بالتحقيق في اختطاف مدير «الهلال الأحمر أجدابيا»

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة خطف الناشط والصحفي ومدير فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي أجدابيا منصور عاطى، مؤكدة تزايد ظاهرة «الاعتقال التعسفي» و«الاختطاف» التي تطال العاملين في ميدان العمل الإنساني والمجتمع المدني، وانتهاك حق حرية الرأي والتعبير.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حسب بيانها على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، مكتب المحامي العام بنغازي ومديرية أمن أجدابيا بفتح تحقيق شامل في الواقعة، والتدخل العاجل للكشف عن مصيره وبذل الجهود لمعرفة مصيره، وإطلاقه فورا، محملة الخاطفين مسؤولية سلامته.

وحثت السلطات المختصة باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في ميدان العمل الإنساني والمجتمع المدني، وسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق النشطاء المدنيين، كما حملت السلطات المختصة أيضا مسؤوليتها القانونية والوطنية والإنسانية للإيفاء بالتزاماتها تجاه حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.