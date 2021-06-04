نساء ليبيا يواجهن مناورات الإخوان لعرقلة المسار السياسي

تخوض المرأة الليبية حربها المعلنة من أجل التصدي لمناورات جماعة الإخوان الساعية الى عرقلة خارطة الطريق بالدفع نحو مساومات الهدف منها تعطيل الانتخابات وتهميش إرادة الشعب الليبي في اختيار رئيسه للمرحلة القادم.

وتمتلك نساء ليبيا الجرأة والقدرة عل المواجهة من أجل تكريس ثوابت الدولة الوطنية ، وفي هذا السياق ، أكدت المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي، التزامهن الكامل بخارطة الطريق في محطاتها ومواعيدها والتزاماتها، بما فيها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، وأيضا بالثوابت والتوصيات الواردة في بيانهن الصادر في اجتماع الملتقى بتونس شهر نوفمبر الماضي.

وأضفن، في بيان أصدرنه، الأربعاء، أن «البلاد تمر بلحظة تاريخية يمكن أن تعبر خلالها إلى بر الأمان أو أن تنتكس ديمقراطيتنا الوليدة بفعل التخريب والتثبيط الذي يمارسه البعض دون استشعار للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق المؤسسات والفعاليات الليبية، التي ساهمنا بتنازلات الجميع لتوحيدها» معتبرات إلى أن الحد الأدنى الذي لا يرتضي الشعب الليبي التنازل عنه هو «تجديد الشرعيات السياسية عبر التوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة ومتزامنة من الشعب في موعدها وهو 24 ديسمبر».

وكانت صاحبات البيان وهن 12 عضوا للملتقى، خضن صراعا حادا خلال اجتماع الأسبوع الماضي ، الذي كان يهدف الى تحقيق التوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات ، وانتهى دون التوصل الى نتيجة تذمر بسبب إصرار قوى الاسلام وحلفائها على تنظيم الإستفتاء على الدستور قبل الإنتخابات، وانتخاب رئيس البرلمان عن طريق البرلمان وليس من خلال الاقتراع الشعبي الحر والمباشر. وتابعت عضوات الملتقى في بيانهم أن التأخر أو المماطلة في تنفيذ هذا الاستحقاق «سيفقد الشعب الليبي الثقة في مسؤوليه عموما، مهما كانت فئاتهم أو توجهاتهم السياسية، وسيقضي على مبدأ احترام التعهدات والمروءة في الوفاء بالالتزامات في العمل السياسي، الذي يجب أن يظل ويبقى عملا شريفا وخدمة عامة وليس ريعا في يد البعض الذي يود أن يمارس الوصاية والأبوية السياسية على مواطني ومواطنات ليبيا»، مبرزات إن «جميع الملاحظات الوجيهة والجدية التي قد ترفعها بعض الأصوات الصادقة، لا يمكن أن تكون مطية يتستر وراءها من يريد أن يفرض واقعا أخرا غیر خیار المواطنين عبر صناديق الاقتراع ولا شيء غيرها».

كما تعهدن بالالتزام بمخرجات اللجنة القانونية المتمثلة في القاعدة الدستورية، التي ترسم خارطة العمل للمفوضية العليا للانتخابات وصولا لاستحقاق شعبنا وحقه في إنتخابات مباشرة وحرة ومتزامنة رئاسية وبرلمانية مع الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر 2021 موعدا لانطلاقها في كل ربوع البلاد.

وشدد البيان على إن «المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي يعتزمن في الاجتماع القادم والذي أعلن عنه المبعوث الأممي قبل نهاية الشهر القادم الاضطلاع بمسؤولياتهن كاملة في تحصين خارطة الطريق وموعد الانتخابات إذا تعطل أو عطل إصدار التشريعات اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني».واعتبرت إحدى الموقعات على البيان، وهي سلوى الدغيلي، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار، إنه من الضروري إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة مؤكدة أن المسار الدستوري ليس من اختصاص اللجنة القانونية.

وأكدت زميلتها زهراء لنقي على أنه لا شرعية إلا لمن تختاره الأمة مباشرة دون وصاية ويجب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ، فيما شددت آمال بوقعيقيص، على إن قمة الديكتاتورية هي حرمان الليبيين من انتخاب رئيسهم وليس العكس كما يدعي البعض، وهو ما أكدت عليه العضو سلطنة المسماري، حيث قالت إن القفز على التوافق حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو محاولة للعرقلة، وأوضحت أم العز الفارسي، إن الجميع يريد انتخابات مباشرة للرئيس، وأن قرار الاستفتاء، ليس من اختصاصات اللجنة القانونية المشكلة من قبل ملتقى الحوار.

وإلى جانب دفاعها عن مدنية الدولة والالتزام بالسيادة الوطنية والمصالحة وخارطة الطريق للحل السياسي، تدافع المرأة الليبية عن حقها في تولى مناصب عليا بالدولة وكانت النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار المباشر بتونس، طالبن بضرورة تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30 بالمائة من المناصب القيادية، وأن يكون أحد نائبي رئيس الحكومة امرأة.

وأكدت 16 امرأة شاركن في الحوار على ثماني توصيات وثوابت أساسية، أهمها أن “يراعي تشكيل السلطة التنفيذية أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصب القيادية بنسبة لا تقل عن 30% مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنّزاهة” مع “ضمان احترام حقوق النّساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهنّ الفعال في الحياة السّياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها” على أن “يُراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة وذلك ترسيخا وتفعيلًا لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة،”.وتشير إحصاءات ليبية رسمية وبيانات للبنك الدولي، الى نسبة النساء الليبيات العاملات في القطاع الحكومي تصل إلى 36 بالمائة من مجمل العاملين الكلي، بينما يعملن في القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز 6 في المائة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأهمية ضمان احترام الحقوق السياسية للنساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهن الفعّال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها، وضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة الليبية والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة، كما شددت على ضرورة توفير الحماية الخاصّة للنساء وخاصة الفاعلات والناشطات السياسيات والحقوقيات، وذلك من خلال وضع وتفعيل قوانين وطنية للمناهضة والقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة.