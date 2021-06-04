السعيطي: نطالب بالمصالحة الشاملة بعيدا عن حكم العسكر وطغيان المليشيات

أصدر فتح الله السعيطي، عضو مجلس النواب الليبي، بيانا بشأن التأكيد على الاستحقاق الانتخابي.

وقال السعيطي:” نطمح في دولة مدنية ديمقراطية يكون فيها التداول السلمي على السلطة مبدأ ومنهج وهدف سامي تتجسد فيها وتتأصل المدنية بعيداً عن حكم العسكر وسطوة الفرد وطغيان المليشيات، نرفض فيها الحروب تحت أي حجج أو ذرائع واهية يزج فيها أبناؤنا إلى الاقتتال والتناحر فيما بينهم”.

وأضاف السعيطي، في بيانه:” نطالب ونؤكد على أهمية الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل 2021 م ونرفض أي تعطيل أو تأخير في ممارسة الشعب الليبي لحقه الشرعي الذي كفله له الإعلان الدستوري وما نتج عن الاتفاقيات ذات العلاقة”.

وتابع:” الانتخابات التي يحميها القانون من الأيادي العابثة التي تحاول أن ترجعنا إلى الوراء”.

واستطرد:” نحمل المجتمع الدولي والبعثة الخاصة لدى ليبيا مسؤلياتها اتجاه دعم هذا المسار الانتخابي وفرض العقوبات اللازمة على معرقليها”.

وقال:” نطالب بتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة لكي نصل لمرحلة التواد والأخوة امتثالا لقول رسول الله ﷺ “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.