البرنامج الأممي الإنمائي: المركز الليبى الكورى يشكو انقطاع الكهرباء

نقل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شكوى المركز الليبي الكوري للتدريب في طرابلس من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، مؤكدا أن تلك الأزمة لا تسمح للمركز بالعمل في ظروف جيدة وتتسبب في انقطاع الدورات التدريبية وإنتاج المعدات الطبية من وقت لآخر.

وقال المركز في بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، إن المركز الليبي الكوري في طرابلس يقدم التدريب المهني للشباب القادمين من جميع مناطق البلاد، والذين يكتسبون المهارات التي ستساعدهم على بدء أعمالهم التجارية الخاصة أو زيادة فرص الحصول على وظائف لائقة.

وبحسب البيان، ينتج المركز معدات حماية شخصية تتكون من أقنعة وقفازات وأردية، يتم توزيعها على أكثر من 80 مركزا صحيا في جميع أنحاء ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تركيب نظام احتياطي يعمل بالطاقة الشمسية، فيما «سيحضر المتدربون الفصول والدورات العملية في ظروف أفضل بكثير».

وأوضح البيان أنه من خلال صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا بدعم من 13 شريكا دوليا والحكومة الليبية، يسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الاستجابة لوباء «كوفيد-19»، من جانب وتعزيز فرص العمل للشباب من جانب آخر.