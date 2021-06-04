بالصور: إزالة الباعة المتجولين على الطرق العامة في بنغازي

أزالت الدوريات التابعة لمركز بنغازي المركز التابع لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، الخميس، وطردت الباعة المتجولين والمتواجدون علي الطرق العامة داخل المدينة.

جاء ذلك بناء على تعليمات رئيس المركز الرائد خميس الشيخي، وفق المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدى بنغازي.

الانتهاء من أعمال تقوية شبكة المياه في مناطق شبنة وحي السلام ببنغازي

واستهدفت الحملة الطريق الدائري الخامس بالكامل، وضبط المخالفين ومنع تشويه المظهر العام للمدينة، كما استهدفت عودة الواجهة الحضارية للمدينة والحفاظ على البيئة الصحية للمواطنين.

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