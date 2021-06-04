السعيطي: الانتخابات يجب أن تكون في موعدها 24 ديسمبر وعلى المجتمع الدولي والبعثة تحمل المسؤولية دعم المسار الديموقراطي وفرض العقوبات على مُعرقليها

قال عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي، اليوم الجمعة، “في الوقت الذي نطمح فيه لدولة مدنية ديمقراطية يكون فيها التداول السلمي على السلطة مبدأ ومنهج وهدف سامي تتجسد فيها وتتأصل المدنية وبعيداً عن ما أسماه “حكم العسكر” وسطوة الفرد وطغيان المليشيات نرفض فيها الحروب تحت أي حجج أو ذرائع واهية يزج فيها أبناؤنا الي الاقتتال والتناحر فيما بينهم”، حسب قوله.

السعيطي، وفي بيانه الذي اطلعت عليه قناتنا، أضاف: “نؤكد على أهمية الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر ونرفض أي تعطيل أو تأخير في ممارسة الشعب الليبي لحقه الشرعي الذي كفله له الإعلان الدستوري وما نتج عن الاتفاقيات ذات العلاقة ويحميه القانون من الأيادي العابثة التي تحاول أن ترجعنا الي الوراء”، بحسب قوله.

وتابع: “ونحمل المجتمع الدولي والبعثة الخاصة لدى ليبيا مسؤلياتها اتجاه دعم هذا المسار الانتخابي وفرض العقوبات اللازمة على معرقليها كما نطالب بتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة لكي نصل لمرحلة التواد والاخوة امتثالا لقول رسول الله ﷺ “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.

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