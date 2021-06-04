«الليبية للاستثمار» تحذر من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي

حذر الدكتور علي محمود حسن، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، من الصفحات والمواقع الوهمية الى تنتسب اليها اسم المؤسسة الليبية للاستثمار، مؤكدا أن جميع هذه الصفحات وهمية ولا تمت بصلة للمؤسسة الليبية للاستثمار والتى تنعقد من قبل رئيسها وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة .

وذكر منشور المؤسسة التى حصلت ” الساعة 24″ على نسخة منه، أن الصفحات الوهمية التى تدعى أنها المؤسسة الليبية للاستثمار غالبا هي من جهات وأفراد ومن تلك المسميات الشركة الليبية للاستثمار وصندوق الثروة السيادى الليبى بالإضافة إلى رقم فاكس بشعار المؤسسة الليبي للاستثمار .

وتهيب المؤسسة الليبية للاستثمار تجاهل كل هذه الصفحات الوهمية المزيفة والإبلاغ عنها على الفور .