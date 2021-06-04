بلدية طرابلس المركز تستعد لحملة ضد مستغلي الفضاء العام

طالبت بلدية طرابلس المخالفين مستغلي الفضاء العام داخل الحدود الإدارية للبلدية بإزالة أغراضهم ومعداتهم في بحر أسبوع من اليوم الجمعة.

وخصّت البلدية أصحاب مدن الملاهي وتأجير المقاعد الخشبية والبلاستيكية بكافة الحدائق والمسطحات الواقعة داخل النطاق الجغرافي بالبلدية، مؤكدة أنها ستقوم بإزالة المخالفات ومصادرتها في حالة عدم التقيد والإلتزام من قبل مستغلي هذه المساحات.

وأوضحت بلدية طرابلس أنها ستنفذ الإجراء الأسبوع القادم بالتعاون مع الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي وشركة الخدمات العامة.