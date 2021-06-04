«النمروش»: رحيل المرتزقة والمحافظة على اتفاقيات الدول الحليفة مطلب سيادي

قال صلاح النمروش، وزير دفاع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، إن رحيل المرتزقة مطلب سيادي، والمحافظة على الاتفاقيات الدولية مع الدول الحليفة مطلب سيادي كذلك، وشتان بين من جاء لليبيا غازيا مرتزقا، وبين من وقف مع الليبيين للجم الغزاة الجدد، على حد زعمه.

وأضاف النمروش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” رحم الله شهداء الوطن المخلصين، وشفى الله الجرحى، وتحية لمن دافع عن أرضه وعرضه ضد الهمج الحالمين بحكم الفرد والعائلة”، على حد تعبيره.

وتابع:” خلال ملحمة صد العدوان على طرابلس، قلنا وأكدنا ووافقت تصريحاتنا فرق خبراء الأمم المتحدة و لجنة العقوبات بمجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ووقف المجتمع المحلي والدولي على كل الحقائق بعد دحر العدوان وهزيمته”، على حد قوله.

وزعم:” كنا على أمل بأن يتم وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب للمجرمين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، فإذا بنا نجد من يمكنهم من مناصب في الدولة الليبية من جديد، ويطالب الجميع بالصمت والاذعان والرضوخ”.