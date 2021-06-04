قنونو: نحن لم نبدأ هذه المعركة ولكننا من سيحدد مكان وزمان نهايتها

قال محمد قنونو، المتحدث السابق باسم قوات “حكومة الوفاق:” نحن لم نبدأ هذه المعركة ولكننا من سيحدد مكان وزمان نهايتها”، على حد زعمه.

وأضاف قنونو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” المجد والخلود لشهدائنا الأبطال، وتحياتي لكل أبطالنا في القوات البرية والبحرية والجوية ” على حد قوله.

وشبّه محمد قنونو، في وقت سابق، عملية تحرير طرابلس التي قام بها الجيش الوطني الليبي، بالقصف الذي تعرضت له مدينة غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قال محمد قنونو، وقتها:” حوُصرت وقُصفت غزة كما حُوصرت وقصفت طرابلس”، على حسب زعمه.

وادعى قنونو:” قاومت المدينتان عدواناً غاشماً وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مع المعتدي”، على حد تعبيره.

وتابع:” انتصرت طرابلس وانتصرت غزة بفضل مقاومة الأبطال وصمودهم، وعاشت المدينتان، وإلى مزبلة التاريخ وحضيضه المعتدون”، على حد قوله.