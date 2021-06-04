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قنونو: نحن لم نبدأ هذه المعركة ولكننا من سيحدد مكان وزمان نهايتها

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد قنونو، المتحدث السابق باسم قوات “حكومة الوفاق:” نحن لم نبدأ هذه المعركة ولكننا من سيحدد مكان وزمان نهايتها”، على حد زعمه.

وأضاف قنونو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” المجد والخلود لشهدائنا الأبطال، وتحياتي لكل أبطالنا في القوات البرية والبحرية والجوية ” على حد قوله.

وشبّه محمد قنونو، في وقت سابق، عملية تحرير طرابلس  التي قام بها الجيش الوطني الليبي، بالقصف الذي تعرضت له مدينة غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قال محمد قنونو، وقتها:” حوُصرت وقُصفت غزة كما حُوصرت وقصفت طرابلس”، على حسب زعمه.

وادعى قنونو:” قاومت المدينتان عدواناً غاشماً وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مع المعتدي”، على حد تعبيره.

وتابع:” انتصرت طرابلس وانتصرت غزة بفضل مقاومة الأبطال وصمودهم، وعاشت المدينتان، وإلى مزبلة التاريخ وحضيضه المعتدون”، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • البوشبو ظهر يا جماعه زقرلو طلع من البلوعه فأر المجاري وديك الكناسه كان علي ديك الكناسه هذا يحيي المرتزقه الذين دفع لهم السراج باليورو حتي يحموا اشباه الرجال المكون الاساس للعصابات الارهابيه التي يتحدث هذا البوشبو بأسمهم يتسابق أهلهنا في الغرب الليبي ايهما يكذب اكثر من الآخرين فديك الكناسه نائب عريف قنونو يتعتبر اكبر الكذابين كان قبله اكثر منه الغصري ولكن اختفي حياءا من الكذب

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