الشيباني لـ«السفير الأمريكي»: الترضية وحماية المصالح الخاصة ستضيع فرصة تحقيق الاستقرار في ليبيا

قال عبدالرحيم الشيباني، عضو ما يعرف بـ”تيار انتخابات 24 ديسمبر”، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للحوكمة:” ركزت على نقطتين في لقائي مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند الأسبوع الماضي”.

وأضاف الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن النقطة الأولى، هي أننا سنضيع الاتجاه السليم لطريق الاستقرار كلما كان تصميم الحلول تحكمه بوصلة ترضية الأطراف وضمان مصالحهم وليس مصلحة المواطن الليبي وتحقيق الاستقرار الدائم للدولة الليبية.

وتابع:” أن النقطة الثانية هي أن ثلاثة محطات تنتظرنا لتحقيق الاستقرار وهي انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية وإنجاز الاستحقاق الدستوري”.

واستطرد:” البداية يجب أن تكون بالانتخابات التشريعية لعدة أسباب أهمها الحاجة الملحة لوجود مجلس نواب فاعل بعد أن فقدت الأجسام الحالية الشرعية التمثيلية والقدرة على القيام بالمهام الاعتيادية لأي جسم تشريعي على أن يتبعها في أول جلسة للمجلس الجديد البدء في معالجة عراقيل إصدار الدستور والانتهاء من إصدار الدستور الدائم في مدة لا تتجاوز 6 أشهر أقصاها 9 أشهر تأتي بعدها مباشرة انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم للبلاد”.

ولفت إلى أن الرؤية أساسها الخيارت الأفضل للمشهد السياسي الليبي المتأزم وليس ترضية أطراف متصارعة أو أجندات خارجية.