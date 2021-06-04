ليبيا الان

ميناء الحريقة يستقبل ناقلة نفطية لشحن مليون برميل إلى إيطاليا وفرنسا

تم النشر منذُ 39 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24-خاص

قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط اليوم الجمعة إن الميناء استقبل ناقلة نفطية لشحن مليون برميل في طريقها إلى إيطاليا وفرنسا.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة النفطية ” فرونت سانتياغو” رست في الميناء لشحن لنفط الخام.

وأوضح المصدر ذاته أن الإنتاج القادم من حقلي مسلة والسرير اليوم الجمعة قد بلغ 230 ألف برميل، مؤكدًا أن شركة الخليج من أولوياتها الحفاظ على البيئة ولم تسجل أي حالات تلوث.

وأشار المصدر إلى ان عمليات الشحن تتم في خطوات احترازية لمكافحة وباء كورونا.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي يستقبل النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • -ملاحظات ـ غرائب ـ منوعات:
    5 يونيو، 2021 الساعة 12:18 ص

    أدعوا عليهم بالصواعق أدعوا عليهم بالزلازل ـ والله مجيب الدعاء ثقوا بالله ففالله أقوى من حديدهم وحجاراتهم ولا تعجزه قبة حديدية ولا رادارات ـ لنصرة المظلومين في الدول العربية والاسلامية ——————- أنظر للرابط

    youtube.com/watch?v=2EHSyOiL2NY

    رد