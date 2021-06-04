«الأصفر» يكتسح العشوائيات في طرابلس وغياب البدائل الحكومية

يصول البلدوزر أو “الأصفر” كما يعرف في الأوساط الشعبية الليبية، ويجول في العاصمة طرابلس هذه الأيام وهو يكتسح المباني المخالفة التجارية والسكنية المخالفة الواقعة على الطرقات العامة في بلديتي أبوسليم وحي الأندلس، غير آبه بمصائر مئات العائلات التي أجبرها شظف العيش وتردي الأوضاع الاقتصاديةعلى اللجوء إلى العشوائيات أو استغلال الفضاءات العامة للاسترزاق منها لتأمين لقمة العيش.

جانب من أعمال الإزالة في أبوسليم

فما إن أخطرت المواطنة (س م) القاطنة في منطقةالشعبية ببلدية أبو سليم بإخلاء منزلها ومنحها فرصة 72 ساعة لنقل أغراضها وأثاثها البسيط انتشر مقطع فيديو لها وهي تنهال بالبكاء وتناشد وتستغيث برئيس الحكومة ورئيس هاز الدعم والاستقرار أبوسليم التدخل ووقف هدم منزلها، وتؤكد أنها تقيم في منزلها منذ 17 عاما ولديها 7 أطفالوفي يوم وليلة وتقول باللهجة الليبية” تبو تهدموا حوشنا.. تبو تشردونا.. هذي بلادنا وين بنمشوا”.

وتضيف إنهم تحصلوا على وعود في السنوات الماضية لتعويضهم ماليا أو توفير سكن بدل سكنهم المخالف ولكن كل تلك الوعود لم تنفذ حتى اليوم، كما تحدثت عن أوضاعهم الصعبة في ظل غلاء المعيشية وأن كل ما يتوفر لديهم من مبالغ مالية قليلة بالكاد يكفي لسد لقمة العيش وهز المشهد كثير من الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معه وطالبوا بعدم تنفيذ قرار الأزالة قبل توفير بدائل للمواطنين.

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رفض كثير من المواطنين الاستعجال في تنفيذ قرار هدم المنازل المخالفة قبل توفير حلول بديلة للسكان وتقدير الظروف التي أجبرت المواطنينعلى السكن في العشوائيات، لكن كان لبلدوزرات أبو سليم رأي آخر.