أمن طبرق تكشف هوية الجاني الذي أحرق غرفة رجال المرور

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير الأمن في طبرق عميد خالد البسطة إن هناك من قام بالاعتداء على غرفة رجال المرور الواقعة على جزيرة مركز طبرق الطبي بمدخل مدينة طبرق الغربي.

البسطة أكد في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، أنه تم التعرف على الجاني الذي أحرق ودمر الغرفة عند الساعة الثامنة اليوم صباحاً .

ولفت إلى أن الجاني قام باختبار هذا التوقيت لعلمه المسبق بعدم تواجد رجال المرور، مؤكدًا القبض عليه وإيداعه في السجن .

وفي هذا الصدد، حمل عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية المسؤولية لرجال الأمن لعدم تواجدهم وعدم استغلال الغرفة الاستغلال الأمثل وهو ما فتح المجال لهذا الشخص بالاعتداء على الغرفة ووصل الأمر إلى حرقها وتكسيرها.

بوالخطابية أضاف، لأخبار ليبيا 24، أن بلدية طبرق وعن طريق أحد المتبرعين الذي قام ببناء الغرفة وتجهيزها وتأثيثها بالكامل وسلمت لرجال الأمن، كان من المفترض المحافظة عليها وعلى مافيها .