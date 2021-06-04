المشري: تُوجِّت تضحيات جيشنا الباسل وثوارنا الأبطال بدحر العدوان على طرابلس

قال رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري:” تُوجِّت تضحيات أبناء جيشنا الباسل وثوارنا الأبطال في مثل هذا اليوم من العام الماضي بدحر العدوان عن العاصمة طرابلس والذي استمر طيلة 14 شهراً، قدَّم فيها أبناء العاصمة وكامل مدن ليبيا التضحيات الجسام” على حد زعمه.

وأضاف المشري، المتواجد حاليا في العاصمة المغربية الرباط، للقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح للتوافق على “المناصب السيادية”:” نَترحم في هذا اليوم العظيم على شهدائنا، ونستذكر بإكبار واعتزاز أبطالنا الأشاوس الذين صدَّوا العدوان منذ لحظاته الأولى” على حد قوله.

وكان خالد المشري، قد قال في وقت سابق، إن هناك مساعِ لوساطة مغربية للوصول إلى توافقات بين مجلس الدولة ومجلس النواب، خاصة في الملفات الليبية التي بها الكثير من الجدل، وفق قوله.

أضاف المشري، في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، ورصدتها “الساعة 24” أنه متفاءل بشأن الوساطة المغربية، والمساعي لن تتوقف، خاصة بعدما توجت باتفاق الصخيرات نهاية عام 2015، وستتوج بالذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية هذا العام، على حد تعبيره.