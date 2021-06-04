المنفي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات

وصل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

ويرافق المنفي، كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ورئيس المخابرات العامة حسين العائب، بحسب تقارير محلية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، قد استقبل مساء أمس الخميس، بطرابلس، رئيس وزراء إسبانيا “بيدرو سانشيز”.

وقد رحب رئيس المجلس الرئاسي، بعودة عمل السفارة الإسبانية في طرابلس، مؤكداً أن ذلك يعبر عن الإرادة السياسية للجانبين، من أجل مزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم الأهداف المشتركة في مختلف المجالات.

وثمن المنفي دور إسبانيا الايجابي في الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا.

كما تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسُبل تعزيزها، ونقل رئيس الوزراء الإسباني، خلال الزيارة تحيات ملك إسبانيا للمنفي.