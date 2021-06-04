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اللجنة المركزية لانتخابات المجالس تُعيد عملية الاقتراع في 4 مراكز انتخابية ببلدية سوق الجمعة غدا السبت

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 04 يونيو 2021 ( وال )- أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اليوم الجمعة، عن إعادة عملية الاقتراع في 4 مراكز انتخابية ببلدية سوق الجمعة يوم غد السبت.

وأكدت اللجنة – في بيان لها عبر صفحتها الرسمية – أن إعادة عملية الاقتراع تأتي تنفيذًا لحكم المحكمة؛ حول إعادة اقتراع عدد من مراكز بلدية سوق الجمعة.

وقالت اللجنة في بيانها إن المراكز الانتخابية التي ستشهد جولة الإعادة هي:

وأشارت اللجنة إلى أن عملية الانتخاب تقتصر على الناخبين المسجلين بهذه المراكز، وأنه من المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين على تمام الساعة 9 صباحًا يوم غد السبت.  (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • -ملاحظات ـ غرائب ـ منوعات:

    أدعوا عليهم بالصواعق أدعوا عليهم بالزلازل ـ والله مجيب الدعاء ثقوا بالله ففالله أقوى من حديدهم وحجاراتهم ولا تعجزه قبة حديدية ولا رادارات ـ لنصرة المظلومين في الدول العربية والاسلامية ——————- أنظر للرابط

    youtube.com/watch?v=2EHSyOiL2NY

    رد

  • أدعوا عليهم بالصواعق أدعوا عليهم بالزلازل ـ والله مجيب الدعاء ثقوا بالله ففالله أقوى من حديدهم وحجاراتهم ولا تعجزه قبة حديدية ولا رادارات ـ لنصرة المظلومين في الدول العربية والاسلامية ——————- أنظر للرابط

    youtube.com/watch?v=3f7zNJ3nL9M

    رد