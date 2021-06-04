أبو جناح يعلن عن توافر فرص عمل في مجال النفط للشباب

وجه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، الجمعة، رسالة إلى عمداء بلديات مناطق الجنوب حول ما وصفه “الحرص على التنمية والتشغيل للكوادر الفنية والمهنية فى المنطقة”.

الرسالة التي بعثها أبو جناح إلى عمداء بلديات مناطق الجنوب، أعلن فيها عن توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل بمجال النفط والغاز، بحسب التخصصات المنصوص عليها فى هذا المجال.

وجاء في نص الرسالة التي بعثها أبو جناح إلى عمداء بلديات مناطق الجنوب أن “ذلك يأتي فى إطار الحرص على التنمية والتشغيل، للكوادر الفنية والمهنية فى المنطقة الجنوبية، وانطلاقاً من مبدأ توفير فرص العمل، للكوادر الوطنية الشابة”.

وأضاف: “يعلمكم مكتب نائب رئيس الحكومة للمنطقة الجنوبية عن توفر فرص عمل للراغبين فى مجال النفط والغاز بحسب التخصصات المنصوص عليها فى هذا المجال، على أن يكون تسليم الملفات عن طريق المجالس البلدية كلاً حسب منطقته، وفِي مدة أقصاها يوم الخميس”.

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