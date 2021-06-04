الحصادي: خطة مفوضية الانتخابات لاستيعاب أصوات المهجرين خطوة إيجابية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بالمضي قدما في ملف المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين للمشاركة في الانتخابات من مدنهم.

الحصادي اعتبر، في تصريحات تلفزيونية، أن خطة المفوضية العليا للانتخابات لاستيعاب أصوات المهجرين خطوة إيجابية، معبرًا عن أمله بأن يُشارك جميع المهجرين والنازحين من مدنهم كما نصت على ذلك خارطة الطريق.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات سواء بالترشح أو التصويت حق أصيل يكفله القانون لكل المواطنين.

ويأتي هذا فيما أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أن الوزير هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعيا الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر برلين للاجتماع في النسخة الثانية من المؤتمر يوم 23 يونيو، بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية.

وأضافت في تصريحات نقلها موقع berliner-sonntagsblatt، أن “برلين 2” يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الأوضاع في ليبيا منذ مؤتمر برلين ليبيا في 19 يناير 2020م، مشيرة إلى التركيز على الخطوات التالية نحو تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد.

وأوضحت أن المؤتمر سيناقش الاستعدادات للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على النحو المتفق عليه في وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة توحيد قوات الأمن الليبية.

وواصلت الناطقة باسم الخارجية الألمانية “المؤتمر بمثابة تعبير عن الدعم الدولي المستمر لتحقيق الاستقرار في ليبيا”، متابعة “لا يزال المجتمع الدولي على استعداد لمرافقة وثيقة وبناءة لعملية السلام في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة”.